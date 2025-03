Diversi gli spunti in agenda oggi martedì 18 marzo 2025. L’Istat comunica il dato sulla bilancia commerciale in Italia, mentre dalla Germania è atteso l’indice Zew. Dagli USA in arrivo alcune indicazioni dal comparto immobiliare (i permessi edilizi e le nuove costruzioni abitative) e la produzione industriale.

E’ previsto per oggi il voto al Bundestag sulla riforma del “freno del debito”.