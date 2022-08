Diversi gli spunti dell’agenda macro di martedì 16 agosto 2022. Nel Regno Unito da monitorare i dati sul mercato del lavoro a giugno, mentre in Germania si attende l’indice Zew di agosto e nella zona euro è in uscita la bilancia commerciale. Sguardi rivolti nel pomeriggio negli Usa, con la pubblicazione di alcuni dati relativi al mercato immobiliare come i permessi edilizi e le nuove costruzioni abitative oltre alla produzione industriale.