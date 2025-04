Diversi gli spunti per l’agenda macro di martedì 1 aprile 2025. Negli USA in uscita l’indice ISM manifatturiero, che le stime attendono. nuovamente in contrazione. In UE è atteso l’indice Pmi manifatturiero per l’Italia e la Spagna, la lettura flash di marzo dell’inflazione dell’eurozona e il tasso di disoccupazione.