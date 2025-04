Diversi gli spunti dell’agenda macro di lunedì 7 aprile 2025. Dopo i salari in Giappone, sono appena usciti due dai in Germania. Si tratta della produzione industriale e della bilancia commerciale di febbraio. Previsto in mattinata l dato sulle vendite al dettaglio nella zona euro e il .discorso di Cipollone del board della Bce.