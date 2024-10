Pochi gli spunti macro in avvio di settimana. L’agenda macro di lunedì 14 ottobre vede in primo piano la bilancia commerciale cinese. Per le banche centrali in arrivo i discorsi di Kashkari (membro non votante della Fed); Waller (votante). Nel pomeriggio viene poi diffuso il dato sulle aspettative dell’inflazione a un anno da parte della NY Fed.