Market mover: l’agenda macro di giovedì 4 agosto 2022

Diversi gli appuntamenti in agenda oggi, giovedì 4 agosto 2022. A cominciare dalle banche centrali, con la Banca centrale europea (Bce) che pubblica il bollettino economico e la Bank of England (BoE) che si pronuncia sui tassi. L’istituto centrale britannico dovrebbe alzare i tassi, secondo le attese del mercato, all’1,75% dal precedente 1,25 per cento.

Per gli Usa sotto la lente la bilancia commerciale di giugno e le consuete richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione.