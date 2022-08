Market mover: l’agenda macro di giovedì 25 agosto 2022

Densa di spunti l’agenda macro di giovedì 25 agosto 2022. Per la zona euro in mattinata in primo piano il Pil tedesco, gli indicatori di fiducia per la Francia e l’indice Ifo per la Germania, oltre ai verbali della Banca centrale europea (Bce) relativi all’ultima riunione di luglio in uscita alle 13:30. Volgendo lo sguardo negli Usa, in uscita il Pil annualizzato, i sussidi settimanali alla disoccupazione e l’indice manifatturiero della Fed di Kansas City.

Oggi prende il via anche il simposio annuale di Jackson Hole che chiuderà i battenti sabato 27 agosto.