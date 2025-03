Market mover: l’agenda macro di giovedì 20 marzo 2025

Molto gli spunti macro in calendario oggi. In agenda la produzione delle costruzioni in Italia e dagli Usa in arrivo le richieste di sussidi alla disoccupazione, il dato sulle partite correnti, l’indice PhillyFed e il leading indicator. Previsto anche l’intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde, al Parlamento europeo e la pubblicazione del bollettino economico dell’istituto di Francoforte.

Lato banche centrali si attende la riunione della Bank of England che dovrebbe lasciare i tassi fermi al 4,5%.