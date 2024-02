Market mover: l’agenda macro di giovedì 15 febbraio 2024

Diversi gli spunti in agenda oggi giovedì 15 febbraio 2024. In calendario a partire dalle 9 l’intervento di Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce), al Parlamento europeo. Nel pomeriggio gli investitori catalizzano, invece, l’attenzione sulla carrellata di dati in arrivo dagli Usa. In uscita a partire dalle 14:30 ora italiana: la manifattura dello Stato di New York, le vendite al dettaglio, ma anche l’indice Philadelphia Fed e quello sui prezzi alle importazioni.

Come ogni giovedì è poi atteso l’aggiornamento settimanale sull’andamento delle nuove richieste di sussidi. E infine l’agenda macro di oggi vede in evidenza anche la produzione industriale Usa e il NAHB, ossia l’indice di fiducia dei costruttori.