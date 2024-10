Carrellata di dati macroeconomici in uscita oggi. In agenda l’inflazione e Pil in Spagna ma anche il Pil dell’Italia, Germania e Unione europea. Sempre per la zona euro in evidenza la fiducia dei consumatori, oltre ai produzione dell’Italia. Dagli Stati Uniti in arrivo le vendite di case in corso ma soprattutto la prima lettura del Pil.