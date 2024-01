Diversi gli appuntamenti macro in agenda oggi mercoledì 3 gennaio 2024. Tra i principali il tasso di disoccupazione in Germania per il mese di dicembre e l’indice Ism manifatturiero Usa per il mese di dicembre atteso in miglioramento. In serata è prevista la pubblicazione da parte della Fed dei verbali dell’ultima riunione di dicembre.