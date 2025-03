Mango supera le aspettative: record di vendite e profitti nel 2024

Il gruppo spagnolo di moda Mango ha sorpreso il mercato con risultati finanziari straordinari per il 2024, superando le previsioni nonostante la crescente concorrenza dei marchi low cost come Shein. Il marchio catalano ha riportato un utile netto di 219 milioni di euro, segnando un incremento del 27% rispetto all’anno precedente.

Il fatturato complessivo ha raggiunto i 3,34 miliardi di euro, superando il record precedente del 2023, che si attestava a 3,1 miliardi. “Dal 2019, il gruppo ha visto i suoi ricavi aumentare del 40%, più della media del settore”, ha dichiarato Mango in un comunicato stampa, sottolineando che il 78% delle vendite proviene da mercati al di fuori della Spagna.

L’azienda attribuisce il suo successo al dinamismo delle vendite online, che rappresentano un terzo del fatturato totale, e all’apertura di circa 260 nuovi negozi in un anno. Attualmente, Mango conta 2.850 punti vendita in 120 paesi, con investimenti significativi di 219 milioni di euro nel 2024 per espandere e modernizzare la propria rete di distribuzione.