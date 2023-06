Manchester United: titolo a +30%, sceicco Qatar in pole per acquisto

Le azioni del Manchester United hanno registrato un’impennata del 30% nelle contrattazioni di martedì, dopo che i media del Qatar hanno suggerito che lo sceicco Jassim bin Hamad al-Thani potrebbe avere successo con la sua offerta di acquisto.

Il quotidiano qatarino Al-Watan ha riportato martedì sera che lo sceicco Jassim, figlio dell’ex primo ministro del Paese, sta per essere annunciato come l’offerente preferito del club calcistico della Premier League. Al-Watan è di proprietà di Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani. La notizia arriva dopo sette mesi di trattative, con il miliardario britannico del settore petrolchimico Jim Ratcliffe in trattativa per l’acquisto del club.