Manchester United a picco (-17%), cessione rimandata al 2025

Crollano in borsa le azioni del Manchester United, uno dei club più prestigiosi della Premier League. Il tracollo del 17% sul Nyse segue un report del Mail On Sunday che indica un possibile ritiro del club dal mercato da parte della famiglia Glazer, proprietaria del club dal 2005. La decisione sarebbe dovuta all’assenza di offerte in grado di soddisfare le richieste.

Una fonte vicina alla famiglia Glazer ha rivelato al quotidiano che il club potrebbe essere rimesso in vendita nel 2025, con la speranza che le condizioni possano migliorare e consentire di attrarre più acquirenti. Un portavoce del Manchester United ha però rifiutato di commentare quelle che ha definito “voci e speculazioni”.