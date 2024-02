Maire Tecnimont si aggiudica nuovo progetto in Portogallo

MAIRE annuncia che Tecnimont (Integrated E&C Solutions) si è aggiudicata un FEED da MadoquaPower2X per lo sviluppo di un impianto integrato di idrogeno e ammoniaca verde nella zona industriale di Sines, in Portogallo.

MadoquaPower2x è un consorzio composto da Madoqua Renewables, Power2X e Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) attraverso il suo fondo Energy Transition Fund. Il progetto prevede la produzione di idrogeno verde con l’impiego della tecnologia combinata dell’idrolisi alcalina dell’elettrolizzatore e la produzione di ammoniaca verde attraverso il processo Haber-Bosch. L’ammoniaca verde sarà trasportata con un gasdotto al porto di Sines e caricata per l’esportazione e/o utilizzata come combustibile marittimo.

Lo scopo del lavoro di Tecnimont comprende la progettazione dell’integrazione dell’elettrolizzatore, dell’unità di separazione dell’aria per la produzione di azoto, dell’impianto di produzione di ammoniaca, nonché le facility di stoccaggio e di carico delle navi. Come parte dell’accordo, Tecnimont presenterà anche una proposta di EPC per le attività di costruzione dell’impianto. La Final Notice to Proceed è attesa entro il 22 marzo 2024.