Maire Tecnimont: ricavi ed Ebitda crescono di oltre il 20% nel 2022

Maire Tecnimont chiude il 2022 con risultati economici e finanziari in forte crescita. I ricavi si attestano a 3.463,7 milioni, in aumento del 20,9% su base annua. I maggiori volumi realizzati, nonostante l’interruzione dei progetti localizzati in Russia intervenuta nel corso dell’anno, riflettono l’attesa evoluzione dei progetti in altre geografie presenti nel rilevante portafoglio ordini, grazie sia alla progressione verso fasi di lavorazione in grado di esprimere maggiori volumi per i progetti già in esecuzione che all’avvio dei progetti recentemente acquisiti.

L’Ebitda è pari a 209,3 milioni (+20,5%), con una marginalità del 6,0%, mentre l’utile netto si incrementa del 7,9% a 89,9 milioni.

La posizione finanziaria al 31 dicembre 2022 mostra disponibilità nette per 93,8 milioni, in miglioramento di 84,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2021, grazie alla generazione di cassa operativa dei progetti in portafoglio per 266 milioni, e tenuto conto del pagamento del dividendo dell’esercizio 2021 di 60,1 milioni e delle variazioni negative del mark to market degli strumenti derivati per 41,4 milioni.

Grazie alle acquisizioni del periodo, che ammontano a 3.607,4 milioni, il portafoglio ordini al 31 dicembre 2022 (che non include più i progetti nella Federazione Russa) è pari a 8,6 miliardi. La pipeline commerciale si attesta a 54 miliardi, in aumento di circa 7 miliardi.

La guidance per il 2023 prevede ricavi tra 3,8 e 4,2 miliardi; Margine Ebitda del 6-7%; Posizione Finanziaria Netta Adjusted in linea con il dato al 31 dicembre 2022, in conseguenza del forte sviluppo del portafoglio tecnologico a supporto del nuovo approccio strategico per il quale sono previsti investimenti (“Capex”) nell’ordine di 95-115 milioni nel corso dell’esercizio.

Il management ha approvato la proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo per complessivi 40,7 milioni (0,124 per ciascuna azione).

Inoltre, ha dato il via alla riorganizzazione industriale del Gruppo, che prevede la concentrazione delle attività in due business unit: “Integrated E&C Solutions” e “Sustainable Technology Solutions”.