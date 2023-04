Maire Tecnimont: perfeziona l’acquisizione della maggioranza di Conser

Maire Tecnimont ha reso noto che la sua controllata NextChem Holding ha perfezionato l’acquisizione di una quota pari all’83,5% di Conser, società di tecnologie proprietarie e ingegneria di processo.

Il controvalore dell’operazione è di circa 35,8 milioni di euro, di cui 28,4 milioni corrisposti in data odierna e 7,4 milioni differiti e subordinati al soddisfacimento di talune condizioni.

Il contratto di acquisizione prevede inoltre una clausola di earn-out sulla base del raggiungimento di specifici risultati operativi relativi agli esercizi 2023 e 2024 e una struttura di opzioni put e call sulla restante quota del 16,5% da esercitarsi entro i prossimi tre anni.

Con questa operazione, Maire rafforza la propria leadership nel settore della transizione energetica e dell’economia circolare, aggiungendo al proprio portafoglio tecnologie innovative e sostenibili per gli intermedi delle plastiche biodegradabili e per le specialità chimiche ad alto valore aggiunto.

Il contributo atteso da Conser in termini di margine operativo (Ebitda) nel corso del 2023 è stimabile in circa 13-15 milioni, consolidando una posizione finanziaria netta positiva per oltre 10 milioni.