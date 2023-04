Maire Tecnimont: nuovi contratti ad alto valore per circa $90 mln

Maire Tecnimont ha reso noto che alcune società facenti parte della business unit Sustainable Technology Solutions, controllate direttamente da Nextchem Holding, si sono aggiudicate diversi nuovi contratti per licenze tecnologiche e servizi di ingegneria del valore complessivo di circa 90 milioni di dollari. Questi contratti sono stati aggiudicati da clienti internazionali principalmente in Europa e in Estremo Oriente.

In particolare, Stamicarbon, la società direttamente posseduta da Nextchem Holding, che si occupa di innovazione e tecnologie dell’azoto, si è aggiudicata contratti di licenza, progettazione dei processi e fornitura di equipment per un impianto di urea ultra-low-energy nella provincia di Jiangxi, in Cina.

Questo sarà il più grande impianto a ridotto consumo energetico con una capacità di 3.850 tonnellate al giorno, ed il settimo impianto al mondo basato sull’innovativo design proprietario di Stamicarbon, che riduce il consumo di vapore di circa il 35% e quello di acqua di raffreddamento di circa il 16% rispetto ai processi convenzionali.