Maire Tecnimont: nuove aggiudicazioni per un circa €200 mln nel business technology-driven

Tecnimont, KT-Kinetics Technology e Stamicarbon, le principali controllate di Maire Tecnimont, si sono aggiudicate nuovi ordini per un valore complessivo di circa 200 milioni per licensing, attività di ingegneria, procurement e construction (EPC). I contratti sono stati aggiudicati da parte di alcuni clienti internazionali in diversi Paesi, dal Nord America all’Estremo Oriente.

In particolare, Tecnimont Private, la controllata indiana di Tecnimont, si è aggiudicata dal Gruppo Adani uno studio dettagliato di fattibilità per un’unità di cattura della CO2 da integrare all’interno della centrale termoelettrica di Adani operativa a Mundra, in India.

Con queste nuove aggiudicazioni il Gruppo Maire Tecnimont conferma la forte diversificazione geografica del proprio backlog e l’affidabilità del proprio modello di business technology-driven.