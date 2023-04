Maire Tecnimont (NextChem): aggiudicato contratto da Storengy

Maire Tecnimont annuncia che la sua controllata NextChem, parte della business unit Sustainable Technology Solutions, dopo aver completato lo studio avanzato di ingegneria per la metanazione, già comunicato nel luglio 2022 per il progetto Salamander in Normandia, si è aggiudicata un nuovo contratto da Storengy per eseguire un ulteriore studio avanzato di ingegneria per la gassificazione degli scarti lignei e la purificazione del sistema di gas di sintesi (syngas) per produrre biometano.

L’impianto, con una capacità stimata di 11.000 tonnellate l’anno di biometano, sarà il primo progetto commerciale al mondo di questo tipo, immettendo nella rete metano prodotto attraverso la pirogassificazione di scarti lignei.