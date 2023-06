MAIRE: nuovi contratti nelle business unit IE&CS e STS per $260 mln

MAIRE ha reso noto che le sue controllate parte delle business unit Integrated E&C Solutions (IE&CS) e Sustainable Technology Solutions (STS) si sono aggiudicate nuovi contratti per un valore complessivo di circa 260 milioni di dollari da clienti internazionali principalmente in Europa, Asia e Sud America.

In particolare, KT-Kinetics Technology si è aggiudicata un contratto nella BU IE&CS per un impianto di pre-trattamento da PKN Orlen (PKN), una multinazionale polacca operante nel campo della raffinazione e della vendita di carburante principalmente in Europa centrale. Il progetto ha una durata di 24 mesi. L’impianto di pre-trattamento, che verrà realizzato all’interno della Płock Refinery nella Polonia centrale, tratterà olii vegetali, olii da cucina esausti e grassi animali per produrre diesel rinnovabile (anche noto come olio vegetale idrotrattato, Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) per i mercati locale ed internazionale.

NextChem, parte della business unit Sustainable Technology Solutions, agirà in qualità di integratore tecnologico per il progetto. Sarà il primo impianto di questo tipo in Polonia e contribuirà ai piani di decarbonizzazione del Paese in linea con le direttive dell’Unione Europea.