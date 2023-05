Maire: nuovi contratti di licensing e ingegneria negli Usa

MAIRE ha reso noto che la sua controllata NextChem Holding, attraverso Stamicarbon, parte della business unit Sustainable Technology Solutions, si è aggiudicata contratti di licensing e ingegneria di base da parte di un importante produttore di fertilizzanti nordamericano per un impianto di ammoniaca verde con una capacità di 450 tonnellate al giorno.

L’impianto, che sarà costruito negli Stati Uniti con entrata in esercizio nel 2026, produrrà l’ammoniaca verde che verrà impiegata come materia prima per i fertilizzanti a base di azoto, utilizzando la tecnologia all’avanguardia Stami Green Ammonia.

Stami Green Ammonia, il principale componente per la produzione di fertilizzanti green, permette di produrre ammoniaca a basso impatto ambientale a partire dagli elementi della natura, utilizzando l’elettrolisi dell’acqua per ottenere l’idrogeno e recuperando l’azoto dall’aria, invece del processo di steam reforming di combustibili fossili.

La combinazione di tecnologia proprietaria e requisiti ingegneristici per lo sviluppo di impianti di ammoniaca verde di piccola scala offerta da Stamicarbon, il licensor di tecnologie per i fertilizzanti di NextChem Holding, rappresenta un’alternativa sostenibile e altamente competitiva rispetto ai processi convenzionali. Questa tecnologia comprovata può essere applicata anche agli impianti esistenti, come parte di una soluzione tecnologica ibrida per rendere la produzione di fertilizzanti più sostenibile.