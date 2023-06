Maire lancia buyback. Tutti i dettagli su azioni da acquistare, prezzo e termini

Maire, società di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica, ha annunciato che, nella data di oggi 22 giugno 2023, lancerà il programma di acquisto di azioni proprie, a servizio del Terzo Ciclo (2022) del “Piano di Azionariato diffuso 2020-2022 per i dipendenti del Gruppo Maire Tecnimont”, adottato dalla società.

Il piano di buyback, che segue l’autorizzazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 19 aprile 2023 all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie per una durata di 18 mesi – previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’assemblea dell’8 aprile 2022 per la parte non eseguita – sarà eseguito nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

Le operazioni di acquisto saranno effettuate sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, per il tramite di Intesa Sanpaolo quale intermediario abilitato incaricato per l’attuazione del Programma.

Il numero massimo di azioni ordinarie da acquistare è pari a 1.100.000, corrispondenti allo 0,335% del numero complessivo di azioni ordinarie della società in circolazione.

Tenuto conto dell’attuale quotazione del titolo MAIRE (al termine della giornata di borsa del 21 giugno 2023), il potenziale esborso massimo di acquisto per l’operazione è stimato in circa 3.678.400,00 di euro.

Maire ha reso noto inoltre che gli acquisti saranno effettuati a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul mercato Euronext Milan.

Il suddetto corrispettivo non potrà comunque essere inferiore nel minimo e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo MAIRE ha registrato nella seduta del giorno precedente ogni singola operazione.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno avvenire in ogni giorno di negoziazione per un volume non superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni MAIRE negoziato nel mercato Euronext Milan, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell’acquisto.

Maire ha infine reso noto che gli acquisti delle azioni dovranno essere effettuati entro il 13 luglio 2023 e che, alla data del presente comunicato (diffuso nella serata di ieri, 21 giugno 2023), la Società detiene numero 109.297 azioni proprie in portafoglio.