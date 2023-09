Maire approva l’emissione del suo secondo prestito obbligazionario

Il gruppo Maire ha reso noto che il suo Consiglio di Amministrazione ha dato il via libera all’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile. Questo prestito, definito Senior Unsecured Sustainability-Linked, sarà a tasso fisso e non classificato. Il valore del prestito sarà compreso tra un minimo di 120 milioni di euro e un massimo di 200 milioni.

Il taglio minimo del Prestito Obbligazionario sarà di 1.000,00 euro e il prezzo di emissione sarà pari al 100% del valore nominale. Con una durata di 5 anni, il prestito prevede la possibilità di un rimborso anticipato volontario a partire dal terzo anno. Il tasso di interesse sarà fisso e non inferiore al 6% su base annua, con riconoscimento semestrale. La determinazione del tasso avverrà nei prossimi giorni, in concomitanza con l’avvio dell’operazione.