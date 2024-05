Magnifici 7: Alphabet-Google titolo top nel II trimestre. I trend di Nvidia, Microsoft, Apple & Co.

In questo secondo trimestre del 2024 iniziato con il mese di aprile, non è Nvidia il titolo migliore dei Magnifici 7. E’ quanto riporta il sito della Cnbc, facendo riferimento alla performance delle azioni che compongono il club, ovvero a Nvidia, Microsoft, Alphabet-Google, Meta Platforms, Amazon, Tesla, Apple.

Il titolo migliore dei “Magnificent Seven” è Alphabet-Google, in rialzo del 14,15% circa.

Seguono Apple (+10,8%), Nvidia +4,8% e Amazon +2,4%. Tutti i quattro titoli stanno sovraperformando l’indice S&P 500, che è salito dall’inizio di aprile del 2,1% circa.

Nello stesso arco temporale, Microsoft è invece in progresso dello 0,6%, Tesla è in calo dello 0,7% e Meta Platforms è in perdita dell’1%.

LEGGI ANCHE

I magnifici 7 di Wall Street ancora protagonisti nel 2024?

Il settore migliore di questo secondo trimestre a Wall Street si conferma per ora quello delle utility, come confermato dallo S&P 500 Utilities, in crescita del 9,9%, più del doppio rispetto all’indice S&P 500 Communication Services, in rialzo del 3,9%.

Anche il sottoindice S&P 500 Information Technology (+2.8%) sta sovraperformando lo S&P 500.

Gli altri otto sottoindici dello S&P 500 stanno invece sottoperformando il listino, con il Real Estate in calo del 2,1%; il Consumer Discretionary in ribasso del 2% e l’healthcare, che arretra dell’1,5%.