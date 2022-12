Magis: da oggi su Euronext Growth Milan

Sbarca oggi a Piazza Affari Magis, società attiva nella produzione di nastri adesivi personalizzati e sistemi di chiusura per pannolini monouso e prodotti per l’incontinenza adulta.

L’ingresso di Magis in Borsa avviene a seguito dell’esecuzione di un’operazione promossa da Electa Ventures, pioniere italiano di SPAC e Pre-booking Company, tramite IPOC 6 e condivisa con IPO CLUB (fondo chiuso del Gruppo Azimut dedicato ad investimenti in pre IPO, lanciato nel 2017 per iniziativa condivisa da Azimut Libera Impresa con la stessa Electa) e KAIS Renaissance ELTIF (fondo ELTIF gestito Kairos Partners SGR, di cui la stessa Electa è partner strategico per operazioni alternative) quali co-cornestone investors.

Attraverso un negoziato riservato e su misura, Magis accede a capitali e listino grazie al pre-book promosso da Electa Ventures che annovera, oltre ai co-cornestone investors, una formazione di investitori istituzionali e privati di primario standing aderenti al collocamento regolato da CFO SIM.

Il capitale della Società è costituito da 5.106.419 azioni di cui 1.200.000 Price Adjustment Shares, 3.858.419 azioni ordinarie (di cui 1.600.000 azioni ordinarie costituiscono il flottante) e 48.000 azioni speciali.

Sul mercato saranno trattati anche 1.600.000 warrant che danno diritto a sottoscrivere massime 460.640 azioni ordinarie di compendio, condizionatamente al raggiungimento di un prezzo medio mensile di mercato delle azioni Magis di euro 13,30 ed in conformità a quanto stabilito nel relativo regolamento.

Magis esprime un fatturato semestrale al 30 giugno 2022 di 51,93 milioni (69,9 mln nei 12 mesi 2021) ed un Ebitda Adjusted semestrale al 30 giugno 2022 di 9,47 milioni (9,14 mln nei 12 mesi 2021).