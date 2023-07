Maggioli rinuncia all’offerta di quotazione in Borsa

Maggioli, noto gruppo romagnolo impegnato nel campo dell’innovazione e dello sviluppo di prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione, aziende e professionisti, ha deciso di rinunciare alla sua quotazione a Piazza Affari. Questa decisione è stata presa in seguito alla mancata valorizzazione da parte degli investitori, considerata non soddisfacente per gli interessi della società.

La prospettiva di Maggioli era quella di sbarcare su Euronext Growth Milan (EGM) nei prossimi giorni. L’obiettivo era di ottenere un equity value post-money che si situasse tra i 377 e 443 milioni di euro. Tuttavia, le aspettative non sono state soddisfatte, portando alla decisione di interrompere l’offerta.