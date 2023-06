Maggioli prepara quotazione su Euronext Growth Milan

Maggioli, gruppo protagonista nel settore delle competenze digitali, software e servizi di digital transformation e Ict, nonché nell’editoria professionale, punta alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan (EGM), il Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da Borsa Italiana.

Per raggiungere tale obiettivo, è prevista la realizzazione del flottante attraverso un collocamento istituzionale di azioni ordinarie, riservato a investitori qualificati italiani, dell’Area Economica Europea e a investitori istituzionali esteri. Il collocamento escluderà quei Paesi in cui l’Offerta non sia consentita senza autorizzazione delle autorità competenti o in assenza di esenzioni legali o regolamentari. Le azioni offerte provengono principalmente da un aumento di capitale, mentre una parte sarà messa in vendita da uno o più azionisti. La struttura finale dell’offerta verrà definita in prossimità dell’avvio e riguarderà circa il 35-40% del capitale sociale post quotazione.

I proventi dell’aumento di capitale saranno impiegati per fornire ulteriori risorse finanziarie alla Società, al fine di perseguire la strategia di crescita nel mercato italiano e internazionale. L’avvio dell’Offerta è previsto entro l’inizio del mese di luglio 2023, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al completamento delle procedure richieste per l’ammissione alla quotazione su EGM.