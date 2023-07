Maggioli mira alla quotazione su Euronext: i dettagli dell’offerta di azioni

Maggioli, un attore chiave nell’innovazione e sviluppo di soluzioni per la Pubblica Amministrazione e le imprese, è pronto per entrare in Euronext Growth Milan (EGM). Questa piattaforma è dedicata alle piccole e medie imprese (PMI) con un grande potenziale di crescita. Il gruppo romagnolo ha fissato il prezzo delle sue azioni tra un minimo di 13,20 euro e un massimo di 15,50 euro.

L’offerta di Maggioli potrebbe includere fino a 6.600.000 azioni provenienti dall’aumento di capitale. Il numero preciso sarà determinato al termine del collocamento. Inoltre, Pacri, la holding controllata dalla famiglia Maggioli, ha l’intenzione di vendere un massimo di 2.800.000 azioni. L’offerta comprenderà anche un’opzione greenshoe, che permetterà ai Joint Global Coordinators di acquistare fino a 900.000 azioni, pari a circa il 10% delle azioni offerte.

Le previsioni indicano che i fondi raccolti potrebbero variare tra 136 e 159,7 milioni di euro, considerando l’opzione greenshoe. Questo valore si suddivide tra l’aumento di capitale, che potrebbe portare tra 87,1 e 102,3 milioni di euro, e la parte in vendita, che potrebbe generare tra 48,8 e 57,4 milioni di euro (compreso il controvalore dell’opzione greenshoe, tra 11,9 e 14 milioni di euro).