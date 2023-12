Macy’s sale del 19% nel pre-market

In salita di quasi il 19% le azioni di Macy’s, che scambiano a 20,63 dollari prima dell’apertura dei mercati. Al centro di questo movimento c’è l’offerta presentata da un gruppo di investitori composto da Arkhouse Management e Brigade Capital.

Secondo una fonte vicina alla questione, i due enti hanno proposto un’offerta da 5,8 miliardi di dollari per l’acquisizione della celebre catena di grandi magazzini. L’offerta per l’acquisizione di Macy’s, casa madre di Bloomingdale’s, si posiziona come un premio del 20,76% rispetto alla chiusura di venerdì, che ha visto le azioni scambiare a 17,39 dollari.