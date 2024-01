Macy’s rifiuta offerta di acquisto da 5,8 miliardi di dollari

Macy’s ha recentemente respinto una proposta di acquisto. Il gruppo di investitori, composto da Arkhouse Management e Brigade Capital Management, aveva avanzato un’offerta di 5,8 miliardi di dollari. Tuttavia, Macy’s ha espresso riserve riguardo alla solvibilità del gruppo.

“Macy’s ha ricevuto una proposta di acquisizione non richiesta e non vincolante da parte di Arkhouse Management e Brigade Capital Management”, afferma l’azienda in un comunicato. L’offerta riguardava l’acquisto di tutte le azioni in circolazione della società per un valore di 21 dollari per azione in contanti. L’effetto dell’acquisizione sarebbe stato attivo dal primo dicembre 2023.

Macy’s, che possiede anche il prestigioso marchio Bloomingdale’s, ha sottolineato che l’offerta non ha soddisfatto i requisiti di sicurezza finanziaria. Nonostante la proposta apparentemente allettante, l’azienda ha deciso di non procedere con l’accordo, mettendo in discussione la capacità di finanziamento del gruppo di investitori.