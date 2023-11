Macy’s: nel III trimestre vendite in calo del 7%

Nel terzo trimestre del 2023, Macy’s ha registrato vendite nette di 5 miliardi di dollari, segnando una diminuzione del 7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Questo calo riflette la sfida attuale del settore retail in un clima economico incerto.

L’utile netto di Macy’s nel terzo trimestre del 2023 è stato di 43 milioni di dollari, una cifra notevolmente inferiore rispetto ai 108 milioni di dollari registrati nel terzo trimestre del 2022. L’utile per azione è sceso a 0,15 dollari e l’utile rettificato per azione a 0,21 dollari. Questo confronto con l’utile per azione di 0,39 dollari e un utile per azione rettificato di 0,52 dollari nel terzo trimestre del 2022 evidenzia la sfida che Macy’s sta affrontando per mantenere la sua redditività.