Macquarie e Pmw: ok all’acquisizione di KevlinX dalla Commissione Europea per

La Commissione Europea ha recentemente dato il via libera all’acquisizione congiunta della società olandese KevlinX Holding. Gli acquirenti sono Macquarie Asset Holdings Limited, con sede nel Regno Unito, e l’ente belga Participatiemaatschappij Vlaanderen (Pmw).

KevlinX è una joint venture specializzata nel design, nell’ingegneria e nella costruzione di centri dati. L’attività di KevlinX non si limita alla costruzione, ma comprende anche l’operatività di un centro dati situato in Belgio.

L’operazione è stata esaminata sotto una procedura semplificata. Ciò significa che l’acquisizione è stata ritenuta non problematica in termini di possibili effetti negativi sulla concorrenza. L’approvazione della Commissione Europea per questa acquisizione segna un nuovo capitolo per KevlinX Holding, Macquarie Asset Holdings Limited e Participatiemaatschappij Vlaanderen.