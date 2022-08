M&A Ups: rilevata l’italiana Bomi

Ups ha annunciato l’accordo di acquisizione di Bomi Group, multinazionale attiva nel settore della logistica healthcare. L’operazione fa parte della continua espansione della rete e dei servizi di Ups Healthcare per soddisfare la crescente domanda nell’industria farmaceutica. Il closing è previsto entro la fine dell’anno, subordinatamente alla consueta approvazione da parte delle autorità competenti. Il valore e i termini della transazione non sono stati oggi resi noti. JP Morgan Securities LLC ha agito come financial advisor di Ups.

Grazie all’accordo, precisa una nota, Ups Healthcare estenderà la sua presenza globale con una flotta di oltre 350 veicoli a temperatura controllata e 391.000 km² di superficie di strutture, offrendo ai clienti accesso a tempi di spedizione più rapidi e maggiore flessibilità di produzione. L’acquisizione svolgerà un ruolo chiave nella fornitura di trattamenti farmaceutici di prossima generazione e biologici, sempre più sensibili alla temperatura e che richiedono trasporti tempestivi.

L’annuncio odierno è parte di una strategia di crescita e di continua evoluzione dei servizi in Italia che include la recente espansione geografica della flotta dedicata al trasporto dei prodotti sanitari in ambienti a temperatura controllata che riesce a coprire otto Regioni, raggiungendo circa il 60% del territorio. Tra gli investimenti di UPS Healthcare vi è anche la costruzione di una nuova struttura all’avanguardia e conforme alle norme GxP di circa 40.000 m² nel centro Italia, dedicata al settore healthcare, che comprenderà diversi ambienti a temperatura controllata per i prodotti che richiedono uno stoccaggio compreso tra -20°C e -80°C, tra 2°C e 8°C e tra 15°C e 25°C.