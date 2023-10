LWaller (Fed): “Osserviamo economia senza alzare tassi”

Il governatore della Federal Reserve, Christopher Waller, ha dichiarato che la banca centrale degli Stati Uniti può osservare l’andamento dei fatti prima di intraprendere ulteriori azioni sui tassi di interesse, man mano che i mercati finanziari si rafforzano.

“L’economia reale sembra in buone condizioni. Il lato nominale sta andando nella direzione che vogliamo. Quindi ci troviamo in questa posizione in cui osserviamo e vediamo cosa succede sui tassi,” ha detto Waller.

“I mercati finanziari si stanno irrigidendo e stanno facendo parte del lavoro per noi,” ha aggiunto. Il governatore della Fed ha sottolineato la resilienza sorprendente dell’economia statunitense di fronte all’aggressiva campagna di aumento dei tassi.