LVMH: Performance solida nel settore del lusso nel 4Q

Nel quarto trimestre del 2023 LVMH ha registrato un incremento delle vendite pari al 9% su base organica nella unit dedicata alla moda e agli articoli in pelle, un segnale di resilienza nel settore del lusso.

Il direttore finanziario, Jean-Jacques Guiony, ha sottolineato l’abilità del gruppo nel gestire i costi, contribuendo alla redditività. Dopo un periodo di crescita “eccezionale” post-Covid, l’attività sta ora tornando alla normalità. “Stiamo lasciando questo periodo con livelli di crescita favorevoli”, ha affermato Guiony.

Nonostante l’inflazione abbia rallentato la crescita nella seconda metà dell’anno passato, i risultati di LVMH e del proprietario di Cartier, Richemont, suggeriscono che i marchi più forti hanno affrontato bene la cruciale stagione dello shopping natalizio.

Il reparto vini e liquori, che include marchi come Moët & Chandon Champagne e Hennessy Cognac, ha registrato una crescita inaspettata negli ultimi tre mesi del 2023, dopo due trimestri consecutivi di calo delle vendite. Guiony ha riferito che il peggio per il settore del Cognac è probabilmente alle spalle, con la Cina in particolare che continua ad assorbire alte quantità di inventario a seguito dei lockdown del 2022.

LVMH prevede un incremento dell’utile da operazioni ricorrenti a €22,8 miliardi. Guiony ha inoltre annunciato che attualmente il gruppo non prevede ulteriori aumenti di prezzo per il 2024.