LVenture Group: term-sheet non vincolante per l’integrazione con Digital Magics

I Cda del business incubator Digital Magics (DM) e dell’operatore di venture capital LVenture Group (LVG) hanno dato mandato ai rispettivi vertici di sottoscrivere un term-sheet non vincolante avente ad oggetto l’integrazione tra le due società, che si prevede possa realizzarsi tramite fusione per incorporazione di DM in LVG.

Alla luce del contesto di elevato sviluppo del settore del venture capital, l’Operazione è volta a creare un operatore leader nel mercato nazionale e che assume rilevanza (per dimensioni e caratteristiche) nel panorama europeo, aprendo uno spettro di opportunità allo sviluppo anche internazionale.

Secondo le intese preliminari raggiunte, si prevede che la business combination possa essere realizzata sulla base di un rapporto di concambio basato su una valorizzazione di, rispettivamente, DM e di LV – in termini di apporto nella Combined Entity – compresa nel range del 61,5% – 38,5% / 66,5% – 33,5%.