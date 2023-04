Lufthansa e Ita Airways: trattativa continua fino al 12 maggio

L’acquisizione di Ita Airways da parte della compagnia aerea tedesca Lufthansa è ancora in fase di discussione. Le trattative in esclusiva per l’accordo, inizialmente previste per concludersi il 24 aprile, sono state posticipate e secondo fonti vicine alla situazione, il Mef ha concesso a Lufthansa una proroga delle trattative fino al 12 maggio, su richiesta della compagnia tedesca.

L’offerta di Lufthansa, presentata a gennaio, prevede l’acquisto del 40% di Ita Airways attraverso un aumento di capitale riservato, per un investimento tra i 250 e i 300 milioni di euro. La compagnia tedesca avrebbe poi l’opzione di acquistare le quote rimanenti detenute dal Mef, attualmente azionista unico, e di arrivare così al 100% della newco.