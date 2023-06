Lufthansa acquisirà il 41% di Ita Airways: accordo approvato dalla Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha recentemente approvato e registrato l’accordo relativo alla cessione di una quota di minoranza del 41% di Ita Airways alla compagnia aerea tedesca Deutsche Lufthansa. Questa mossa strategica rafforza la collaborazione tra le due aziende e contribuirà allo sviluppo del settore aereo italiano.

Il contratto, già firmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), da Lufthansa e da Ita Airways, prevede un investimento significativo da parte della compagnia tedesca. Lufthansa investirà infatti 325 milioni di euro per acquisire la partecipazione in Ita Airways, dando impulso al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il biennio 2023-2024.