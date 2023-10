LU-VE: crescita marginale del fatturato nel 2023, riduzione del portafoglio ordini

Il Gruppo LU-VE ha concluso il terzo trimestre del 2023 con un fatturato prodotti lievemente al rialzo, segnando un incremento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. La cifra finale si attesta a 460 milioni di euro, dimostrando una capacità di resistenza nonostante le sfide del mercato.

Tuttavia, una considerazione più dettagliata dei numeri rivela un quadro leggermente diverso. Tenendo conto delle variazioni a parità di perimetro, il Gruppo avrebbe registrato un decremento dello 0,6%. Questa cifra mette in luce le sfide che il Gruppo LU-VE ha dovuto affrontare nel corso dell’anno.

Parallelamente, il portafoglio ordini del Gruppo LU-VE ha subito una riduzione significativa, attestandosi a 172 milioni di euro, in calo del 12,4% rispetto al 30 settembre 2022. Questo dato, come sottolineato dalla società, non è influenzato da eventuali variazioni del perimetro del gruppo.