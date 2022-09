LU-VE: bonus di 3 mln a supporto dei collaboratori per far fronte all’incremento del carovita

LU-VE Group ha stanziato 3 milioni di euro per supportare i propri collaboratori in Italia e all’estero per far fronte all’aumento del costo della vita e dell’inflazione.

Tutti i dipendenti riceveranno un bonus straordinario entro la fine dell’anno. Per l’Italia ha valore di 1.000 euro ed è destinato ai lavoratori in forza al 31 agosto 2022 e sarà erogato in parte direttamente con la retribuzione mensile e in parte attraverso benefit per welfare e carburante.

Iginio Liberali, Presidente di LU-VE Group, ha dichiarato: “Il valore fondante di LU-VE Group sono da sempre le nostre persone, senza le quali nulla di quello che siamo oggi sarebbe stato possibile. LU-VE Group è un’azienda fatta di uomini e di donne che abbiamo sempre sostenuto e che vogliamo continuare a sostenere. È per questo che abbiamo deciso di stanziare tre milioni di euro per supportare tutti i nostri collaboratori in un periodo storico complesso, caratterizzato da un forte aumento del costo della vita e dell’inflazione, con conseguenti ripercussioni sui bilanci delle famiglie. Vogliamo dimostrare concretamente la nostra vicinanza e il nostro sostegno a chi ogni giorno lavora insieme a noi.”