Lowe’s: vendite e profitti in lieve calo nel secondo trimestre 2023

Lowe’s, colosso americano nel settore del retail per il fai da te e la casa, ha chiuso il secondo trimestre del 2023 (terminato il 4 agosto 2023) con un utile netto di 2,7 miliardi di dollari. L’utile per azione (EPS) si attesta a 4,56 dollari, rispetto ai 4,67 dollari dello stesso periodo del 2022.

Le vendite totali del trimestre sono state di 24,96 miliardi di dollari, in diminuzione rispetto ai 27,5 miliardi dello stesso trimestre dell’anno precedente. I dati sono in linea con le stime degli analisti, che prevedevano vendite per 24,99 miliardi secondo i dati forniti da Refinitiv. Il dato sulle vendite comparabili mostra un calo dell’1,6%, contro un atteso -2,4%. Nonostante la flessione, Lowe’s ha beneficiato di una ripresa primaverile e di una crescita delle vendite professionali e online. Questi due fattori hanno permesso di compensare in parte la deflazione del legname e una minore domanda nel settore del fai da te.