Lowe’s: previsioni di vendita in calo per l’intero anno

Lowe’s ha abbassato le sue previsioni di vendita per l’intero anno, dopo che i clienti hanno speso meno per progetti fai-da-te e hanno fatto crollare le vendite del terzo trimestre fiscale di quasi il 13% rispetto all’anno precedente.

Il rivenditore di articoli per la casa ha dichiarato di prevedere un fatturato di circa 86 miliardi di dollari per l’anno fiscale. In precedenza aveva previsto una cifra compresa tra 87 e 89 miliardi di dollari. Secondo le previsioni, le vendite comparabili scenderanno di circa il 5% nell’anno fiscale in corso, peggio di un calo tra il 2% e il 4% previsto in precedenza. L’azienda prevede che l’utile per azione rettificato sarà di circa 13 dollari, inferiore al range previsto in precedenza di 13,20-13,60 dollari.