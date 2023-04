Lottomatica: ok Consob a prospetto quotazione su Euronext

Consob ha dato il via libera al prospetto di quotazione relativo all’ammissione a quotazione delle azioni di Lottomatica Group su Euronext Milan. Il prospetto è stato pubblicato secondo la normativa vigente e reso disponibile sia presso la sede legale della Società che sul suo sito web ufficiale.

L’offerta di Lottomatica Group per la quotazione prevede un controvalore massimo di 600 milioni di euro, suddiviso tra azioni di nuova emissione, per un controvalore massimo di circa 425 milioni di euro, e azioni esistenti detenute e offerte dall’azionista di riferimento Gamma Topco, per un controvalore massimo di circa 175 milioni di euro. Inoltre, l’Azionista Venditore ha concesso un’opzione di over allotment a Goldman Sachs International, in qualità di stabilization manager, per l’acquisto di un massimo del 15% delle Azioni Oggetto di Offerta entro 30 giorni dal debutto.