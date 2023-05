Lottomatica: esordio in calo (-8%) a Piazza Affari

Debutto negativo a Piazza Affari per le azioni di Lottomatica Group. Dopo circa due ore dall’inizio degli scambi, il titolo si attesta in area 8,3 euro e mostra un calo dell’8% rispetto al prezzo di collocamento, fissato a 9 euro.

Intanto, l’Ad Guglielmo Angelozzi è intervenuto a margine della cerimonia di quotazione, affermando che la società crescerà sia per via organica, sia attraverso acquisizioni.

Il manager ha inoltre spiegato che si è deciso di fissare un prezzo basso per il collocamento delle azioni in modo da favorire l’ingresso di investitori di qualità e con un’ottica di lungo periodo. Angelozzi ha rivelato che l’85% degli investitori entrati in Ipo sono internazionali.

Per quanto riguarda il calo odierno, Angelozzi ha dichiarato: “Corriamo la maratona, per cui non ci interessa come partiamo nei primi metri”.

Attraverso lo sbarco in Borsa, Lottomatica ha ridotto il proprio livello di indebitamento. “Prima dell’ipo la leva era attorno a 3,2 volte. Adesso è più bassa dandoci la possibilità finanziaria di poter crescere nell’M&A”.

L’Ad ha confermato le previsioni di crescita per l’ azienda, con un Ebitda atteso a fine anno tra 550 e 570 milioni.