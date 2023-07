Lottomatica: bene i giochi online nel 1H, alza guidance

Lottomatica Group ha diffuso i dati relativi al bilancio consolidato semestrale abbreviato del 2023, chiuso al 30 giugno. L’azienda ha segnalato una raccolta totale di 14,6 miliardi di euro nei primi sei mesi dell’anno, registrando un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo pro forma del 2022 (+34% reported).

Il GGR (Gross Gaming Revenue) si attesta a 1.953,2 milioni 2023, con un aumento del 9% rispetto al periodo pro forma del 2022 (+13% reported). In particolare, i settori iSports e iGaming hanno riscontrato un incremento significativo, con una quota di mercato rispettivamente del 19,0% e del 20,5% nel secondo trimestre, in aumento rispetto all’anno fiscale 2022.

Nel dettaglio, i ricavi totali per i primi sei mesi del 2023 sono pari a 820,1 milioni, in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo pro forma del 2022 (+20% reported). Il segmento online ha registrato una crescita del 27%, rispetto all’H1 2022 pro forma (+51% reported), arrivando a 246,9 milioni. Sports Franchise e Gaming Franchise hanno generato rispettivamente 204,9 milioni e 368,2 milioni, con una crescita del 18% e del 7% rispetto all’H1 2022. Infine, l’Adjusted Ebitda è pari a 298,8 milioni, con un aumento del 19% rispetto al periodo pro forma del 2022 (+28% reported).

La guidance 2023 è stata incrementata e prevede ora ricavi per 1,63-1,69 miliardi (vs 1,57-1,67) e un adjusted Ebitda tra 570 e 590 milioni (vs 550-570).