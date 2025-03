L’Ocse rivede al ribasso delle stime di crescita per l’Eurozona nel 2025 e 2026

L’Ocse ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita economica per l’eurozona, considerando le incertezze geopolitiche che pesano sul contesto attuale. Le nuove stime indicano una crescita del PIL dell’eurozona all’1% per quest’anno e all’1,2% per il prossimo, in calo di tre decimi rispetto alle previsioni di dicembre.

Guardando alle principali economie dell’area, la Germania sembra pronta a uscire dalla crescita negativa dello scorso anno, con un’espansione prevista dello 0,4% per quest’anno e dell’1,1% per il prossimo. Anche queste proiezioni sono state ridotte rispettivamente di tre e un decimo rispetto alle stime precedenti.

La Francia, invece, vedrà una crescita dello 0,8% nel 2025 e dell’1% nel 2026, con una leggera revisione al ribasso per il 2025. La Spagna continua a mostrare una forte espansione, passando dal 3,2% del 2024 a un tasso di crescita del 2,6% nel 2025 e del 2,1% nel 2026, con lievi aggiustamenti al rialzo rispetto alle previsioni di dicembre.