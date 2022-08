Liquigas cresce in Italia acquisendo il ramo d’azienda “Gpl combustione” della Società Italiana Gas Liquidi

Liquigas consolida ulteriormente la propria strategia di espansione nel mercato italiano siglando, in sinergia con il gruppo di cui appartiene, SHV Energy, un accordo con Società Italiana Gas Liquidi per l’acquisizione del suo ramo d’azienda “GPL combustione”. Tale ramo d’azienda al momento è gestito dal brand Vulcangas e fornisce circa 19.000 tonnellate di GPL all’anno rifornendo oltre 24.000 clienti residenziali e industriali principalmente nel centro Italia. Come riporta la nota l’operazione è stata sottoposta alle procedure preliminari di approvazione compresa “la conciliazione sindacale necessaria e preventiva”, e avrà decorrenza 1° ottobre 2022.

Tale acquisizione supporta la strategia di crescita di Liquigas nel mercato italiano a due anni dall’acquisizione del 100% di Friulanagas, azienda leader nel mercato del GPL del Nord-Est dell’Italia.

Il GPL offre ai clienti un’alternativa più pulita rispetto a combustibili più inquinanti come il gasolio e l’olio combustibile, con conseguente riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di particolato.