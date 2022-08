Lindt decide di uscire dal mercato russo

Lindt & Sprüngli, il colosso svizzero conosciuto nel mondo per il suo cioccolato, lascia il mercato russo. “Dopo l’annuncio dello scorso 9 marzo, il Gruppo Lindt & Sprüngli ha deciso di uscire dal mercato russo. Supporteremo i nostri dipendenti in Russia e agiremo in conformità con le normative locali”, recita una nota diffusa oggi.

A inizio marzo, in seguito allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, Lindt aveva annunciato la chiusura temporanea dei negozi e la sospensione delle consegne in Russia.