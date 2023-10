Levi Strauss & Co: ricavi netti di 1,5 miliardi di dollari

Levi Strauss & Co, colosso mondiale del settore abbigliamento, ha concluso il terzo trimestre dell’anno fiscale 2023 (finito il 27 agosto) con una performance finanziaria stabile. La società ha segnalato ricavi netti di 1,5 miliardi di dollari, cifra allineata con i risultati dell’anno precedente su base reported.

Nonostante la stabilità dei ricavi, l’azienda ha registrato una leggera flessione del 2% su base a valuta costante. Questo calo ha influenzato l’utile netto, che è sceso a 10 milioni di dollari, rispetto ai 173 milioni di dollari del terzo trimestre del 2022. Inoltre, l’utile netto rettificato è stato di 112 milioni di dollari, inferiore rispetto ai 161 milioni dell’anno precedente.

In termini di utili per azione, Levi Strauss & Co ha registrato un decremento nell’anno fiscale 2023. L’utile per azione è stato di 0,02 dollari, in calo rispetto a 0,43 dollari del terzo trimestre del 2022. Allo stesso modo, l’utile per azione rettificato è stato di 0,28 dollari, in contrazione rispetto a 0,40 dollari dell’anno precedente.